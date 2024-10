Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Kirrweiler (ots)

In der Nacht vom 02.10.2024 auf den 03.10.2024 gegen 01:40 Uhr fuhr der 17-jährige Fahrradfahrer durch die Hauptstraße von Kirrweiler in Richtung Ortsmitte. Hierbei kam es zum folgenschweren Zusammenstoß mit einem geparkten Transporter. Der 17-Jährige gab an, dass er aufgrund seines Mobiltelefons, welches er beim Fahren nutzte, den Transporter zu spät wahrnahm. Bei der Kollision schlug der junge Radfahrer mit seinem Kopf die Heckscheibe des Fahrzeuges ein und zog sich dadurch Schnittverletzungen im Gesicht zu. Zum Unfallzeitpunkt trug der 17-Jährige keinen Fahrradhelm. Des Weiteren konnte durch einen Atemalkoholtest ein Wert von 0,79 Promille gemessen werden. Aufgrund der Verletzungen musste der Radfahrer durch einen Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus verbracht werden. Zudem erwarten ihn nun ein Strafverfahren.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell