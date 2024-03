Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Widerstand und Festnahme - Zeuge gesucht

Recklinghausen (ots)

Nach einem Widerstand am Sonntag gegen 12.45 Uhr, sucht die Polizei bisher unbekannte Zeugen des Vorfalls.

Auf einem Flohmarkt an der Langen Straße war einer Polizeibeamtin während ihrer Streife ein 20-jähriger Essener aufgefallen, weil an den E-Liquids, die er an seinem Verkaufsstand anbot, keine Steuerbanderolen angebracht waren und sie mehr als das 10-fache an Hüben aufwiesen. Als die Beamtin ihn daraufhin ansprach und die Personalien feststellen wollte, flüchtete er. Dabei riss er auch auf der gegenüberliegenden Straßenseite eine Frau um. Die Beamtin konnte ihn zunächst an einer weiteren Flucht hindern. Doch der Essener setzte sich vehement zur Wehr. Ein unbeteiligter Bürger schritt ein und unterstütze die Kollegin bei der vorläufigen Festnahme. Während die Beamtin dem Essener Handschellen anlegte und auf die Unterstützungskräfte wartete, entfernte sich der Helfer jedoch vom Einsatzort. Der 20-Jährige wurde mit zur Wache genommen, die E-Liquids und das Geld sichergestellt. Die Polizistin und der Betroffenen erlitten bei der Rangelei leichte Verletzungen, benötigten jedoch keine ärztliche Behandlung.

Nun sucht die Polizei nach Zeugen und den übrigen Beteiligten des Vorfalls. Es wird um eine Kontaktaufnahme unter der Tel. 0800 2361 111 gebeten.

