Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Festnahme nach Wohnungseinbruch

Recklinghausen (ots)

Nach einem Wohnungseinbruch in ein Haus an der Halterner Straße, nahm die Polizei am Sonntagabend zwei Männer fest. Bei der Suche nach den flüchtigen Tätern war auch ein Hubschrauber eingesetzt.

Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete am Abend (19 Uhr) drei bis dahin Unbekannte, wie sie in ein Haus einstiegen. Sie hebelten ein Fenster auf und drangen ein. Der Zeuge informierte umgehend die Polizei. Bei Eintreffen nahmen die Beamten einen Verdächtigen noch vor Ort fest, als er versuchte über eine Mauer zu steigen. Den beiden anderen Männern gelang zunächst die Flucht. Im Weiteren konnten die Einsatzkräfte einen der beiden Flüchtigen im Rahmen der Fahndung und unter der Anleitung der Hubschrauberbesatzung antreffen und festnehmen. Beute, die sie augenscheinlich bei der Flucht über Zaun verloren hatten, stellte die Polizei sicher. Ebenso einen Schraubendreher, den sie bei einem der Flüchtigen auffanden.

Die Festgenommen (19, 30) wurden zur Polizeiwache verbracht. Sie sollen am heutigen Tag einem Haftrichter vorgeführt werden.

Die Polizei sucht immer noch nach dem dritten Flüchtigen. Zeugen, die etwas zur Aufklärung beitragen können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Tel. 0800 2361 111 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell