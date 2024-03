Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Geldbörse in Innenstadt geraubt - Polizei sucht Zeugen

Recklinghausen (ots)

Nach einem Raub auf der Schaumburgstraße sucht die Polizei Zeugen, die helfen können, den Tatverdächtigen zu finden und die Tat aufzuklären. Nach bisherigen Erkenntnissen zog und schüttelte der unbekannte Täter am frühen Freitagnachmittag - gegen kurz vor 14 Uhr - mehrfach an der Kleidung eines 67-jährigen Mannes aus Recklinghausen. Anschließend rannte er in Richtung Wall weg. Der 67-Jährige versuchte noch hinterherzulaufen, verlor den Täter aber aus den Augen. Danach ging der Recklinghäuser zur Polizei und meldete den Vorfall. In der Zwischenzeit wurde bereits versucht, mit der EC-Karte des Mannes Geld abzuheben. Täterbeschreibung: etwa 40 bis 45 Jahre alt, ca. 1,65m groß, kräftig, etwas dunklerer Teint, trug dunkle Kleidung, auffällige braune Verfärbung an der Schläfe. Nach Angaben des Recklinghäusers sollen auch Passanten den Vorfall an der Schaumburgstraße mitbekommen - aber nicht weiter reagiert haben. Diese und weitere Zeugen, die Angaben zu dem Raub und/oder dem Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 0800/2361 111 bei der Polizei zu melden.

