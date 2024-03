POL-RE: Recklinghausen: Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletztem Fußgänger

Recklinghausen (ots) - Ein 37-jähriger Autofahrer aus Bottrop wollte am Freitag um 09:30 Uhr von der Bannizastraße aus nach links in die Gladbecker Straße einbiegen. Aus der Buchenstraße, kam ihm ein 86-jähriger Autofahrer aus Bottrop entgegen. Er wollte weiter geradeaus in Richtung Bannizastraße fahren. Im Kreuzungsbereich stießen die beiden Fahrzeuge zusammen. Der 37-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. ...

mehr