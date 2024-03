POL-RE: Dorsten: 39-Jähriger bei Unfall leicht verletzt

Recklinghausen (ots) - Am Donnerstag kam es am Hamsterweg zu einem schweren Verkehrsunfall mit einem Kleinkind. Der Junge war beim Anfahren von einem Auto erfasst worden. Ein 29-jähriger Recklinghäuser hatte um 17:40 Uhr mit seinem Auto am Hamsterweg gestanden und sich mit meinem 25-Jährigen aus dem Auto heraus unterhalten. Der 25-Jährige war mit einem 1 1/2-Jährigen am Auto. Nach dem Gespräch wollte der 29-Jährige ...

mehr