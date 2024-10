POL-NE: Versuchter Raub auf offener Straße

Neuss (ots) - Zwischen Samstag (05.10.) und Sonntag (06.10.) wurden in Neuss in unmittelbarer Nähe zwei PKW aufgebrochen. An der Nordkanalallee schlugen Unbekannte zwischen Samstagabend, 20 Uhr, und Sonntagmorgen, 06:30 Uhr, Fenster an zwei abgestellten Autos ein, es wurden persönliche Gegenstände entwendet. Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft auch, ob es einen Zusammenhang zwischen den Taten gibt. Zeugen, die Hinweise geben können, ...

