LPI-G: Verkehrsunfall unter Drogeneinfluss

Greiz (ots) - Zeulenroda. In den Morgenstunden des 18.05.2024 kam es in der Schleizer Straße in 07937 Zeulenroda-Triebes zu einer Sachbeschädigung an einem großen Banner eines Bürgermeisterkandidaten. Zusätzlich sollen mehrere Wahlplakate entwendet worden sein. Die Polizeiinspektion Greiz hat ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung und Diebstahl eingeleitet und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, welche Hinweise zum Sachverhalt oder möglichen Tätern geben können. ...

