LPI-G: Zeugen zu Raub gesucht

Altenburg (ots) - Lödla/B180: Zum Auffahrunfall zwischen einem Ford (Fahrer 81) und einem BMW (Fahrerin 54) kam es am gestrigen Tag (16.05.2024), gegen 09:00 Uhr in Lödla / B180, im Bereich einer Tankstellenausfahrt. Aufgrund des Unfalles wurde die BMW-Fahrerin verletzt und kam ins Krankenhaus. Der 81-jährige Fordfahrer blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in jeweils fünfstelliger Höhe. Zudem ...

