Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Schwerer Verkehrsunfall

Altenburg (ots)

Altenburg. Am Sonntagabend, dem 22.10.2023 gegen 22:30 Uhr, kam es auf der L1357 zu einem Verkehrsunfall mit tragischem Ausgang. Ein 47-jähriger Renaultfahrer befuhr die Landstraße in Richtung Klausa. Kurz nach dem Ortseingang kam der Fahrzeugführer von der Straße ab, kollidierte mit einer Straßenlaterne sowie zwei Bäumen. Trotz umgehend eingeleiteter Rettungsmaßnahmen verstarb der Fahrzeugführer noch an der Unfallstelle. Die Polizei ermittelt zum Unfallgeschehen. (PZ)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell