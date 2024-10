Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrüche vom Wochenende

Bild-Infos

Download

Neuss / Grevenbroich (ots)

Am Samstag (05.10.), zwischen 15:55 Uhr und 17:35 Uhr, gelangten mutmaßliche Tatverdächtige durch Aufhebeln einer Terrassentür in ein Einfamilienhaus an der Straße "Zur Hammhöhe" in Grevenbroich. Die Unbekannten durchwühlten die Räumlichkeiten und entwendeten einen Tresor sowie Schmuck.

Ebenfalls am Samstag, zwischen 15:00 Uhr und 16:00 Uhr, kam es an einem Einfamilienhaus an der Gladbacher Straße in Neuss zu einem Einbruch. Die mutmaßlichen Tatverdächtigen gelangten über ein Fenster in das Haus und entwendeten Bargeld.

In einem Einfamilienhaus an der Brucknerstraße in Neuss gelangten Unbekannte über eine Terassentür, welche aufgehebelt wurde, in die Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld. Nach ersten Erkenntnissen kann die Tatzeit auf Samstag, zwischen 13:00 Uhr und 16:00 Uhr, eingegrenzt werden.

Ebenso in Neuss an der Rheinfährstraße versuchten mutmaßliche Einbrecher am Samstag, zwischen 11:30 Uhr und 13:00 Uhr, in ein Reihenhaus einzubrechen. Um sich Zutritt zu verschaffen, versuchten die Tatverdächtigen das Küchenfenster sowie die Haustür auszuhebeln. Das Vorhaben scheiterte.

Am Freitag (04.10.), kam es zwischen 19:00 Uhr und 21:30 Uhr, zu einem Einbruch in eine Wohnung an der Kapellener Straße in Neuss. Die Unbekannten hebelten die Wohnungstür auf. Ob etwas entwendet wurde, ist Teil der Ermittlungen.

An einem Haus an der Girmes-Kreuz-Straße in Kaarst konnten am Donnerstag (03.10.), gegen 11:10 Uhr, Hebelmarker an einer Haustür, Fenster und Kellertür festgestellt werden. Die Tatverdächtigen gelangten nach ersten Erkenntnissen nicht in das Haus.

Zwischen Mittwoch (02.10.), circa 10:00 Uhr, und Samstag (05.10.), circa 14:00 Uhr, kam es zu einem versuchten Einbruch in eine Wohnung an der Wupperstraße in Neuss. Die mutmaßlichen Tatverdächtigen versuchten eine Balkontür aufzuhebeln. Das Vorhaben scheiterte und sie gelangte nicht in die Wohnung. Nach ersten Ermittlungen konnte eine Zeugin am Mittwoch (02.10.), zwei unbekannte Frauen beobachten, welche sich gegen 15:00 Uhr im Gartenbereich eines Mehrfamilienhauses aufhielten. Diese seien zwischen 16 und 18 Jahre und sollen dunkle Haare haben. Eine Frau hatte einen Jutebeutel umhängen.

An der Kapellener Straße in Neuss kam es am Freitag (04.10.), zwischen circa 19:00 Uhr und 22:30 Uhr, zu einem Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Die Unbekannten brachen die Wohnungstür auf und entwendeten einen Tresor sowie den darin befindlichen Schmuck.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen übernommen. Um die Fälle aufzuklären, werden auch Zeugen gesucht. Wer sachdienliche Hinweise machen kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0231 3000 bei der Polizei zu melden.

Für Eigentümer und Mieter von Häusern und Wohnungen bietet die Polizei kostenfreie und herstellerneutrale Beratung an, um die Objekte wirksam gegen unerwünschtes Eindringen zu schützen. Ein Termin vor Ort kann vereinbart werden unter 02131 3000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell