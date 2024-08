Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bispingen: Einbruch; Schwarmstedt: Radlader entwendet; Schneverdingen: Radfahrerinnen stoßen zusammen; Bispingen: In Jugendherberge eingestiegen; Hodenhagen: 83-Jähriger leicht verletzt

Heidekreis (ots)

12.08.2024 / Einbruch in Werkstatt- und Scheunenräume

Bispingen: Am Montag drangen Unbekannte, zwischen 08:00 Uhr und 15:45 Uhr, in Werkstatt- und Scheunenräume in Volkwardingen ein. Hierzu hebelten die Täter eine Holztür auf. Aus dem Inneren entwendeten sie dann diverse Elektrowerkzeuge, eine Kettensäge sowie ein E-Bike. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Bispingen unter 05194-982460 entgegen.

12.08.2024 / Radlader entwendet

Schwarmstedt: In der Zeit von Sonntagmittag bis Montagmorgen verschafften sich Unbekannte Zugang zu einem Firmengelände im Gewerbegebiet "Am Varrenbruch", in dem sie einen Doppelstabmattenzaun demontierten. Anschließend entwendeten die Täter einen roten Radlader (Schäffer, Hoflader 2630) im Wert von etwa 35.000 Euro. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Schwarmstedt unter 05071-800350 entgegen.

12.08.2024 / Radfahrerinnen stoßen zusammen

Schneverdingen: Am Montagmittag verletzten sich zwei Radfahrerinnen leicht, nachdem sie im Schlehenweg zusammenstießen. Eine 56-Jährige wollte zuvor mit ihrem Pedelec die Straßenseite wechseln und übersah dabei eine 68-Jährige auf ihrem Fahrrad. Beide Beteiligte mussten mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert werden.

11.08.2024 / In Jugendherberge eingestiegen

Bispingen: Unbekannte hebelten in der Nacht von Sonntag auf Montag das Bürofenster einer Jugendherberge in der Töpinger Straße auf. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verließen die Täter den Tatort aber ohne Stehlgut. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Bispingen unter 05194-982460 entgegen.

12.08.2024 / 83-jähriger Fußgänger leicht verletzt

Hodenhagen: Am Montagnachmittag kam es am Ortsausgang Hodenhagen, der in Richtung Ahlden führt, zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 83-jähriger Fußgänger leicht verletzt wurde. Der Lebensältere überquerte zuvor plötzlich und unvorhersehbar die dortige Fahrbahn. Ein 29-jähriger Autofahrer aus Ahlden versuchte dem Fußgänger noch auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß aber nicht verhindern. Der 83-Jährige wurde anschließend durch den hinzugerufenen Rettungswagen in ein Hannoveraner Krankenhaus gefahren.

