Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schneverdingen/Heber: Zigarettenautomat aufgehebelt; Bad Fallingbostel: Blutprobe soll Klarheit schaffen; Tewel: Mähwerk wieder aufgefunden

Heidekreis (ots)

11.08.2024 / Zigarettenautomat aufgehebelt

Schneverdingen/Heber: In der Zeit vom 03.08.2024 bis 11.08.2024 hebelten und sägten Unbekannte einen Zigarettenautomaten auf, der in der Schneverdinger Straße im Ortsteil Heber steht. Aus dem Automaten erlangten die Täter Tabakware und Bargeld. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Schneverdingen unter 05193-982500 auf.

11.08.2024 / Blutprobe soll Klarheit schaffen

Bad Fallingbostel: Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis kontrollierten am späten Sonntagabend einen 27-jährigen Autofahrer. Hierbei stellt sich heraus, dass der kontrollierte Mann eventuell unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Ein freiwilliger Urinvortest wurde jedoch verweigert. Eine Blutprobe soll nun klären, ob der Fahrer zum Zeitpunkt der Kontrolle beeinflusst war.

12.08.2024 / Mähwerk wieder aufgefunden

Tewel: Bereits am 22.07.2024 berichtete die Polizeiinspektion Heidekreis über den Diebstahl eines Kreiselmähwerkes aus einer Scheune, die direkt an der B 71, im Ortsteil Jerusalem, liegt (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59460/5828047). Am 01.08.2024 wurde das Mähwerk in einem Waldstück am Ende des Krögereiweges in Tewel aufgefunden. Anhand der Spurenlage wurde das zuvor entwendete Gerät vermutlich mit einem Frontlader am Fundort abgeladen. Zudem stellte sich nun heraus, dass aus der Scheune damals auch eine typisch schwarze Palettengabel entwendet wurde. Aufgrund der Gesamtumstände geht die Polizei derzeit davon aus, dass der Täter einen örtlichen Bezug hat. Hinweise hierzu nimmt die Polizeistation in Neuenkirchen unter 05195-933970 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell