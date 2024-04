Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek-Nienborg - Einbruch in Betrieb mit angrenzendem Wohnhaus

Heek (ots)

Tatort: Heek-Nienborg, Weberstraße;

Tatzeit: 28.04.2024, zwischen 00.15 Uhr und 00.45 Uhr;

Eine Geldbörse mit Bargeld, einen Laptop sowie einen Computerbildschirm erbeutet hat ein Unbekannter bei einem Einbruch in Heek-Nienborg. Um an die Gegenstände zu gelangen, drang der Mann in eine Firma mit angrenzendem Wohnhaus an der Weberstraße ein. Im Inneren schlief der Geschädigte, als der Täter auch das Schlafzimmer betrat. Das Geschehen am Sonntag zwischen 00.15 Uhr und 00.45 Uhr nahm eine Überwachungskamera auf. Die Bilder zeigen einen Mann mit sportlicher, schlanker Figur. Das Gesicht war hinter einem Tuch oder einer Maske verborgen. Er trug einen Jogginganzug, schwarze Schuhe mit weißen Applikationen sowie schwarze Handschuhe. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus: Tel. (02561) 9260. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell