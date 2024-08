Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Diebstahl im Umfeld des "Heimatzoo"- Festivals und Fahren ohne Fahrerlaubnis auf der A7.

PI Heidekreis (ots)

Landkreis Heidekreis

Soltau

Sa., 10.08.2024, 29614 Soltau, Am Alten Stadtgraben Am 10.08.2024, gegen 21:00 Uhr, ereignete sich ein Taschendiebstahl "Am Alten Stadtgraben" in Soltau. Die unbekannte Täterschaft nutzte einen unachtsamen Moment des Geschädigten, welcher mit einem Dreirad unterwegs war und entwendete die Umhängetasche aus dem Korb des Dreirades.

Walsrode

Sa., 10.08.2024 - So., 11.08.2024 29690 Grindau "Heimatzoo"-Festival In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es im Umfeld des "Heimatzoo" Festivals in Grindau zu mehreren Eigentumsdelikten. Unbekannte Täter entwendeten auf dem Festivalgelände aus einem unverschlossenen Schuppen diverse Werkzeuge, zudem stellten einige Besucher bei der Rückkehr zu ihren Fahrzeugen fest, dass die Kennzeichen entwendet worden waren. Hinweise nimmt die Polizei in Schwarmstedt unter 05071-800350 entgegen.

Sa., 10.08.2024 13:37 - Sa., 10.08.2024 14:14 29690 Gilten, Nienhagen, In der Heide, Gilten Aus bislang ungeklärter Ursache kam es auf einem Stoppelfeld zum Brand einiger Strohreste. Das Feuer konnte durch die Freiwillige Feuerwehr rasch gelöscht werden, so dass kein weiterer Sachschaden eintrat.

Bad Fallingbostel

Fr., 09.08.2024, A7/ Bad Fallingbostel: Fahren ohne Fahrerlaubnis Am Freitagnachmittag kontrollierten Polizeibeamtinnen auf der A7, Fahrtrichtung Hamburg, einen Pkw VW Bora. Der 49-jährige Fahrer kann zunächst keinerlei Dokumente vorweisen. Im Zuge der Recherchen ergibt sich, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und es wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Fahrt konnte anschließend durch einen anderen Fahrzeuginsassen fortgesetzt werden.

Fr., 09.08.2024, A7/ Walsrode: Mehrere Strafverfahren als Folge einer Verkehrskontrolle Am späten Freitagnachmittag, gegen 17:00 Uhr, fiel einer Streifenwagenbesatzung des Polizeikommissariates Bad Fallingbostel ein mit drei männlichen Personen besetzter Opel Corsa auf, dessen Kurzzeitkennzeichen seit dem 04.08.2024 abgelaufen waren. Bei der sich anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der 29-jährige Fahrer den Pkw unter dem Einfluss von Kokain geführt hat und zudem lediglich eine georgische Fahrerlaubnis besitzt, obwohl er bereits seit mehr als sechs Monaten in Deutschland wohnhaft ist. Bei der Durchsuchung des Fahrers sowie seiner mitgeführten Sachen konnten durch Polizeibeamte Utensilien zum Drogenkonsum aufgefunden werden. Den Fahrer erwartete eine Blutentnahme sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und diverse Strafverfahren. Die Fahrt war somit am Kontrollort beendet.

