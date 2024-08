POL-HK: Bad Fallingbostel: Hund beißt Kind - Hundehalter gesucht!; Soltau: Mit 1,61 Promille am Steuer; Walsrode: Motorradfahrer nach Unfall leicht verletzt

Heidekreis (ots) - 05.08.2024 / In Grundschule eingedrungen Munster: Unbekannte drangen in der Zeit von Samstagvormittag bis Montagmorgen in die Grundschule im Örtzetal (Worthweg) ein. Zum Einstieg schlugen die Täter eine Lichtkuppel ein. Im Inneren entriegelten sie dann zwei Notausgangstüren. Zudem entleerten ...

mehr