POL-HK: Munster: In Grundschule eingedrungen; Ostenholz: Werkzeug von Ladefläche entwendet; Heidekreis: Geschwindigkeitsmessungen

05.08.2024 / In Grundschule eingedrungen

Munster: Unbekannte drangen in der Zeit von Samstagvormittag bis Montagmorgen in die Grundschule im Örtzetal (Worthweg) ein. Zum Einstieg schlugen die Täter eine Lichtkuppel ein. Im Inneren entriegelten sie dann zwei Notausgangstüren. Zudem entleerten die Unbekannten einen Feuerlöscher auf dem Schulhof. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 1.000 Euro. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Munster unter 05192-9600 entgegen.

04.08.2024 / Werkzeug von Ladefläche entwendet

Ostenholz: Am vergangenen Wochenende öffneten Unbekannte eine verschlossene Werkzeugkiste, die sich auf der Ladefläche eines Transporters befand, der am Fahrbahnrand der Straße "Meyerberg" parkte. Aus der Kiste wurde schlussendlich Werkzeug im Wert von über 1.200 Euro entwendet. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Bad Fallingbostel unter 05162-9720 entgegen.

05.08.2024 / Geschwindigkeitsmessungen

Heidekreis: Seit gestern führt das Verkehrssicherheitsnetzwerk der europäischen Polizeien, ROADPOL, seine zweite europaweite Geschwindigkeitsüberwachungsaktion für 2024 durch. Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis führten im Rahmen dieser Aktionswoche am Montagnachmittag Geschwindigkeitsmessungen im nördlichen Landkreis durch. Hierbei konnten insgesamt 21 Überschreitungen festgestellt werden. Trauriger Spitzenreiter war ein 33-jähriger Mann aus dem Landkreis Lüneburg, der nach Toleranzabzug trotzdem noch 33 km/h zu schnell in einer 70er-Zone im Bereich Munster unterwegs war.

