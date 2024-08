Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schneverdingen: Einbruch in Doppelhaushälfte; Walsrode: Hauswand beschmiert; Hodenhagen: Von Fahrbahn abgekommen; Walsrode/A 27: Ladungsdiebstahl aus Sattelzügen

Heidekreis (ots)

01.08.2024 / Einbruch in Doppelhaushälfte

Schneverdingen: In der Zeit vom 20.06.2024 bis 01.08.2024 verschafften sich Unbekannte Zugang zu einer Doppelhaushälfte in der Straße "Am Jordan". Für den Einstieg wurde die rückwärtig gelegene Terrassentür aufgehebelt. Im Inneren wurden diverse Schränke geöffnet und durchsucht. Die Höhe des Diebesgutes ist noch nicht bekannt. Hinweise zur Tat und/oder verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter 05191-93800 entgegen.

31.07.2024 / Hauswand beschmiert

Walsrode: Unbekannte beschmierten am Mittwoch, zwischen 16:00 Uhr und 18:00 Uhr, die Hauswand eines Durchganges, der von der Moorstraße in den Stadtgraben führt, mit silberner Sprühfarbe. Zeugen der Tat werden gebeten, sich bei der Polizei in Walsrode unter 05161-48640 zu melden.

01.08.2024 / Von Fahrbahn abgekommen

Hodenhagen: Am frühen Donnerstagmorgen kam ein 62-jähriger Autofahrer aus ungeklärter Ursache von der Straße "Am Flugplatz" ab und kollidierte mit einem geparkten Auto, das wiederum auf einen geparkten Sattelzug geschoben wurde. Es entstand ein Gesamtschaden von über 20.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

+++ Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz +++ 01.08.2024 / Ladungsdiebstahl aus Sattelzügen

Walsrode/A 27: In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, zwischen 23:00 Uhr und 04:30 Uhr, stahlen bislang unbekannte Täter Ladung aus Sattelzügen auf dem Parkplatz Hamwiede-Nord an der A27. Die Täter verschafften sich zu mindestens elf Fahrzeugen und Anhängern Zugang zu den Ladeflächen und nahmen die Ladung in Augenschein. Bei einem Sattelzug stahlen sie Teile der Ladung. Die Höhe des entstandenen Schadens ist bislang nicht bekannt. Zeugen, die sich in dem Zeitraum auf dem Parkplatz aufgehalten haben, etwas Verdächtiges beobachtet oder Hinweise zu möglichen Fahrzeugen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Heidekreis unter 05191-93800 zu melden.

