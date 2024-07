Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: Multivan entwendet; Schneverdingen/Wintermoor: Pedelecfahrer leicht verletzt

Heidekreis (ots)

30.07.2024 / Multivan entwendet

Walsrode: Unbekannte entwendeten in der Nacht von Montag auf Dienstag einen weißen VW Multivan (Baujahr 2019) vom Firmengelände eines Kraftfahrzeughändlers in der Albert-Einstein-Straße. Ein weiterer Multivan wurde bei der Tat beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf fast 40.000 Euro beziffert. Hinweise zur Tat und/oder verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt die Polizei in Walsrode unter 05161-48640 entgegen.

30.07.2024 / Pedelecfahrer leicht verletzt

Schneverdingen/Wintermoor: Ein 43-jähriger Autofahrer wollte am Dienstagvormittag von der Wintermoorer Straße auf die Landesstraße 171 (Lange Straße) einbiegen und übersah dabei einen entgegenkommenden sowie vorfahrtberechtigten Pedelecfahrer. Durch den anschließenden Zusammenstoß wurde der 75-jährige Mann leicht verletzt. Er wurde in ein örtliches Krankenhaus verbracht.

