Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau/Walsrode: Öffentlichkeitsfahndung nach Raub auf Wettbüro - Zeuge gefunden!

Heidekreis (ots)

30.07.2024 / Zeuge ermittelt

Soltau/Walsrode: Am Montag (29.07.2024) wandte sich die Polizeiinspektion Heidekreis mit einem Bild an die Öffentlichkeit, um einen Zeugen zu einem Raubdelikt in Walsrode (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59460/5762715) ausfindig zu machen.

Der Zeuge wurde ermittelt und steht bereits mit dem Zentralen Kriminaldienst der Polizeiinspektion Heidekreis in Kontakt.

