POL-HK: Bispingen: Polizeireiter in der Lüneburger Heide; Walsrode: Diebstahl aus Kleintransportern; Buchholz/A 7: Unfälle führen zu langem Stau auf der A 7; Bad Fallingbostel: Motorradfahrer schwer verletzt

30.07.2024 / Polizeireiter in der Lüneburger Heide

Bispingen: Pünktlich zur Heideblüte nehmen Polizeireiter der Polizeidirektion Hannover ab dem 1. August 2024 wieder ihren Dienst im Naturschutzgebiet Lüneburger Heide auf. Sie sind vorrangig für die Überwachung der Wald-, Moor- und Heideflächen zuständig. Ein besonderer Fokus wird erneut auf die Einhaltung von Verkehrsverboten gelegt. Die Reiter achten aber auch auf die Befolgung der Leinenpflicht und sorgen dafür, dass Spaziergänger nicht die gekennzeichneten Wege verlassen. Zudem wird Ausschau nach Rauchern und Grillstätten gehalten - aufgrund der Waldbrandgefahr ist das nämlich verboten. Kutschen und Pferde werden ebenfalls durch die reitenden Einsatzkräfte kontrolliert, die bis Ende September im Naturschutzgebiet im Einsatz sind.

29.07.2024 / Diebstahl aus Kleintransportern

Walsrode: Unbekannte schlugen in der Nacht von Sonntag auf Montag, gegen 03:00 Uhr, die Heckscheiben von insgesamt drei Kleintransportern ein, die auf einem Firmengelände in der Hanns-Hoerbiger-Straße standen. Anschließend entwendeten die Täter diverses Werkzeug. Hinweise zur Tat und/oder verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt die Polizei in Walsrode unter 05161-48640 entgegen.

29.07.2024 / Unfälle führen zu langem Stau auf der A 7

Buchholz/A 7: Am Montagmorgen kam es zunächst gegen 09:30 Uhr auf der A 7 in Fahrtrichtung Hamburg, zwischen Berkhof und Schwarmstedt, zu einem Verkehrsunfall mit drei Autos. Eine 36-jährige Autofahrerin erkannte den stockenden Verkehr zu spät und fuhr auf ein Auto auf. Ein nachfolgender Fahrer konnte mit seinem Fahrzeug ebenfalls nicht rechtzeitig bremsen und fuhr in das Auto der 36-Jährigen. Dabei wurden insgesamt vier Personen leicht verletzt. Gegen 13:10 Uhr kam es etwa 400 Meter vor der ersten Unfallstelle zu einem weiteren Kettenunfall mit vier beteiligten Autos. Eine 21-jährige Autofahrerin reagierte auf den eintretenden Stau zu spät und löste schließlich den Unfall aus. Dabei wurden insgesamt fünf Personen, darunter auch ein dreijähriges Kind, leicht verletzt. Die Unfallaufnahme sowie die Räumung der Unfallstellen dauerte bis in den Nachmittag an, sodass es zu einem größeren Rückstau auf der A 7 kam.

29.07.2024 / Motorradfahrer schwer verletzt

Bad Fallingbostel: Ein 68-jähriger Motorradfahrer kollidierte gestern Nachmittag mit einem Damwild, als er in Riepe die K 141 in Fahrtrichtung Bad Fallingbostel befuhr. Durch den Zusammenstoß wurde der Mann schwer verletzt. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Hamburger Krankenhaus geflogen. Das Damwild verstarb am Unfallort.

