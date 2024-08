Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Heidekreis: Zu Fuß zur Schule - aber sicher!

Bild-Infos

Download

Heidekreis (ots)

01.08.2024 / Zu Fuß zur Schule - aber sicher!

Heidekreis: In der kommenden Woche beginnt nach den langen Sommerferien wieder die Schule. Damit einhergehend wird es in den Morgenstunden wieder schlagartig lebhafter auf unseren Straßen. Ob zu Fuß, mit dem Fahrrad oder dem Auto - es heißt nun für alle Verkehrsteilnehmer: Vorsicht und Rücksichtnahme!

"Gerade auf unsere jüngsten Verkehrsteilnehmer und Schulanfänger sollte besonders geachtet werden, da diese mit den Anforderungen und Gefahren im Straßenverkehr noch nicht so vertraut sind und oftmals spontan handeln!" gibt Polizeihauptkommissar Frank Rohleder, Verkehrssicherheitsberater der Polizeiinspektion Heidekreis, zu bedenken.

Die Kinder sollten dennoch nach und nach eigene Erfahrungen im Straßenverkehr sammeln. Sie also mit dem Auto direkt vor die Schule zu fahren, ist wenig hilfreich, zumal hierdurch vor den Schulen zusätzliche Gefahrenquellen geschaffen werden. Ratsam wäre es daher die Kinder einige hundert Meter vor der Schule abzusetzen oder eingerichtete Hol- und Bringzonen zu nutzen. Begleiten Sie ihr Kind zu Fuß und üben mit ihm so den Schulweg! Ergänzend weisen "gelbe Füße" an einigen Querungsstellen im Umfeld der Schulen den Weg.

"Aufkleber zum Schulanfang auf den Funkstreifenwagen, mit den Symbolen der "Kleinen Füße" und dem Hinweis "Achtung Schulanfang!" wurden exklusiv für die Schulanfangszeit im Heidekreis entworfen!", so Rohleder.

Unterstützung findet er auch bei den drei Verkehrswachten im Landkreis (Walsrode, Soltau und Munster/Bispingen), welche die Aufkleber mit beschaffen. Auch die an den städtischen Einfahrtstraßen angebrachten Spannbänder mit der Aufschrift "Achten Sie auf Kinder!" der Verkehrswachten und Automobilclubs weisen bereits im Vorfeld insbesondere Kraftfahrerinnen und Kraftfahrer auf den Schulbeginn hin und sollen zu Rücksicht und angepasster Geschwindigkeit ermahnen.

Aber nicht nur für die "ABC-Schützen", auch für viele andere Kinder beginnt nach Abschluss der Grundschule ein neuer Schulweg zu den weiterführenden Schulen. Diese Kinder gehen oder befahren zum Teil für sie völlig neue Wege, die auch geübt werden sollten!

Die Polizeiinspektion Heidekreis rät daher den Eltern:

- Üben Sie den Schulweg zu Fuß und begleiten Sie die Kinder in der Anfangszeit!

- Erläutern Sie mögliche Gefahrenstellen und halten Sie sich selbst immer an die Verkehrsregeln!

- Ampelanlagen, Zebrastreifen, Fußgängerfurten und durch Schülerlotsen gesicherte Übergänge sind sichere Überwege und sollten in den Schulweg einbezogen werden, sofern diese vorhanden sind.

- Sollten Sie auf das Auto nicht verzichten können, nutzen Sie Hol- und Bringzonen oder lassen das Kind an geeigneter Stelle einige hundert Meter vor der Schule aussteigen, um diesem zumindest ein wenig Fußweg zu ermöglichen! Sie tragen so zur Entlastung des Verkehrsstaus vor der Schule bei.

- Helle Kleidung und reflektierende Materialien tragen zur besseren Sichtbarkeit bei und erhöhen die Sicherheit!

- Sollte ihr Kind mit dem Fahrrad zur Schule fahren, überprüfen Sie die Verkehrssicherheit des Rades! Kinder sollten stets einen Helm benutzen. Eltern sollten sich hier ihrer Vorbildrolle bewusst sein und auch einen Helm tragen.

Mit viel gegenseitiger Rücksichtnahme und Verständnis im Straßenverkehr steht einem sicheren Schulweg dann nichts mehr im Wege.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell