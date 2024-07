POL-PIBIN: Fahrt unter Cannabis- und Amphetamineinfluss

Bingen (ots) - Auf dem Parkplatz des alldrink-Getränkemarktes in der Saarlandstraße in Bingen kam es am Montag den 22.07.2024 gegen 14:10 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei touchierte ein Personenkraftwagen einen vorbeilaufenden Fußgänger. Nach dem Zusammenprall entfernte sich das Fahrzeug vom Unfallort, ohne sich nach dem verletzten Fußgänger zu ...

