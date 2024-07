Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Rollerfahrt ohne Führerschein unter Drogeneinfluss

Sprendlingen (ots)

Am Donnerstagabend wurde gegen 21:20 Uhr ein 39-jähriger Rollerfahrer in Sprendlingen durch eine Streife angehalten. Bei der Verkehrskontrolle konnte der Fahrer zwar keine gültige Fahrerlaubnis für seinen Roller vorlegen, jedoch wies er Anzeichen für einen zeitnahen Konsum von Betäubungsmitteln auf. Ein durchgeführter Drogenschnelltest bestätigte die Annahme. Ihm wurde zu Beweiszwecken eine Blutprobe auf der Dienststelle entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Der Fahrer muss sich jetzt wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie unter Betäubungsmitteleinfluss in Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten.

