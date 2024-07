Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Mit Joint am Steuer erwischt

Bingen Büdesheim (ots)

Im Rahmen der Streife kann durch die Beamten am frühen Abend des 24.07.2024 ein Fahrzeug mit Kreuznacher Kennung im Bereich der Hitchinstraße in Bingen festgestellt werden. Hierbei fällt auf, dass der 31-jährige Fahrzeugführer und spätere Beschuldigte scheinbar während der Fahrt einen Marihuana-Joint konsumiert. Das Fahrzeug wird einer Verkehrskontrolle unterzogen, bei der sich herausstellt, dass der Fahrzeugführer offensichtlich unter Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Ein freiwillig durchgeführter Drogenschnelltest reagiert letztendlich nicht nur auf den Wirkstoff Cannabis sondern auch auf die Stoffgruppe "Amphetamin" und "Metamphetamin" positiv, weshalb der Beschuldigte im Anschluss auf hiesige Dienststelle verbracht und eine Blutprobe entnommen wird. Zu allem Überfluss kann beim Beschuldigten noch eine geringe Menge Amphetamin aufgefunden und sichergestellt werden, was eine Strafanzeige aufgrund des Betäubungsmittelgesetzes nach sich zieht.

