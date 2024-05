POL-EL: Breddenberg - Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt

Haren (ots) - Bereits in der Zeit vom 26.04.24 bis zum 27.04.24 kam es in der Adenauerstraße zu einem Brand. Bislang unbekannte Täter legten im Windfang der Herz-Jesu-Kirche ein Feuer, wodurch die Bodenfliesen beschädigt wurden. Das Feuer erlosch selbstständig. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Haren unter der Rufnummer 05932 - 72100 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft ...

