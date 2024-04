Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Abbiegender kollidiert mit Entgegenkommendem

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Ochtruper Straße;

Unfallzeit: 15.04.2024, 14.55 Uhr;

Leichte Verletzungen erlitten hat ein Autofahrer bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag in Gronau. Ein 34 Jahre alter Ochtruper war gegen 14.55 Uhr auf der Ochtruper Straße stadtauswärts unterwegs, als der Wagen eines 71-Jährigen querte. Der Mann aus dem niederländischen Bathem wollte aus Richtung Ochtrup kommend von der Ochtruper Straße nach links in die Steinfurter Straße abbiegen. Dabei kollidierten die Fahrzeuge, wobei sich die 65-jährige Beifahrerin des Niederländers leicht verletzte. Der Rettungsdienst transportierte die Lichtverletzte in ein Krankenhaus. Abschleppbetriebe kümmerten sich um die stark beschädigten Fahrzeuge. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell