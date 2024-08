POL-HK: Wochenendmeldung der PI Heidekreis, 03.08 - 04.08.2024:

Heidekreis (ots) - 01.08.2024 / Einbruch in Doppelhaushälfte Schneverdingen: In der Zeit vom 20.06.2024 bis 01.08.2024 verschafften sich Unbekannte Zugang zu einer Doppelhaushälfte in der Straße "Am Jordan". Für den Einstieg wurde die rückwärtig gelegene Terrassentür aufgehebelt. Im Inneren wurden diverse ...

