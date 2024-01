Polizei Münster

POL-MS: Am Boden bewusstlos getreten - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Am späten Mittwochabend (3.1., 23:02 Uhr) ist es auf der Windthorststraße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen, bei der einer bis zur Bewusstlosigkeit getreten wurde.

Einer Zeugenaussage zufolge hatten der 18-jährige Geschädigte und ein bislang unbekannter Mann am Tatort eine Auseinandersetzung. Infolgedessen ging der 18-Jährige zu Boden. Der Kontrahent trat dem am Boden liegenden Mann mehrfach gegen den Kopf, sodass dieser bewusstlos wurde. Daraufhin flüchteten der Täter und einer seiner Begleiter in Richtung Innenstadt. Ein weiterer Begleiter ging in Richtung Bahnhof. Der Geschädigte wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

Der Unbekannte wird als Anfang 20 Jahre alt, 1,85 bis 1,90 Meter groß und mit kurzen Haaren beschrieben. Zum Tatzeitpunkt war er mit dunkler Kleidung und einer dunklen Mütze unterwegs.

Die Polizei ist auf der Suche nach weiteren Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275- 0 auf.

