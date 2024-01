Polizei Münster

POL-MS: Pkw-Brände am Düesbergweg - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Am Freitagmorgen (29.12.), am frühen Sonntagmorgen (31.12., 1:25 Uhr) und am frühen Mittwochmorgen (3.1., 00:05 Uhr) haben insgesamt fünf Autos am Düesbergweg gebrannt.

Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte in der Nacht zu Freitag einen Nissan und einen Renault, die im Bereich des Reifens brannten. Er konnte den Brand frühzeitig eigenständig löschen. Es entstand leichter Sachschaden. Die Polizei stellte Rückstande von Brandbeschleunigern fest.

Am Sonntagmorgen erhielt die Polizei erneut Kenntnis über zwei brennende Fahrzeuge am Düesbergweg. Aufmerksame Anwohner bemerkten die zwei brennende Fahrzeuge. Den Renault konnten die Zeugen selbst löschen. Es entstand Sachschaden an den Reifen. Der Nissan stand bereits in Vollbrand und wurde durch die alarmierte Feuerwehr gelöscht. Der Pkw brannte komplett aus. Bei den Fahrzeugen wurden ebenfalls Rückstände von Brandbeschleunigern gefunden.

Am frühen Mittwochmorgen wurde die Polizei wiederholt zum Düesbergweg alarmiert. Gegen 00:12 Uhr brannte ein Renault im vorderen Bereich. Der Pkw wurde von der Feuerwehr gelöscht.

Die Hintergründe der Brände sind nun Gegenstand der Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

