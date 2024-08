Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Diverse Spielautomaten angegangen; Walsrode: Mit Autotür kollidiert; Walsrode: Alkoholisierter Radfahrer verursacht Unfall; Heidekreis: Fit für die Polizei - wecke den Heidecop in Dir!

Heidekreis (ots)

04.08.2024 / Diverse Spielautomaten angegangen

Soltau: In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden auf dem Gelände des Heide Parks diverse Spielautomaten angegangen, die sich unter einem alten Fachwerkunterstand befinden. Die Täter nutzten zur Tatbegehung vermutlich eine Brechstange. In mehreren Fällen konnten die Automaten auch geöffnet werden. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Soltau unter 05191-93800 entgegen,

04.08.2024 / Mit Autotür kollidiert

Walsrode: Am Sonntagmorgen hielt eine 28-Jährige mit ihrem Auto verbotenerweise, entgegengesetzt der Fahrtrichtung, linksseitig auf dem Gehweg der Quintusstraße. Die 35-jährige Beifahrerin öffnete daraufhin ihre Tür und übersah einen 14-jährigen E-Scooter-Fahrer, der den Gehweg, ebenfalls verbotswidrig, befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, der zum Sturz führte. Der 14-Jährige musste daraufhin mit einer Kopfplatzwunde in das örtliche Krankenhaus transportiert werden.

01.08.2024 / Alkoholisierter Radfahrer verursacht Unfall

Walsrode: Ein alkoholisierter Radfahrer befuhr am Sonntagabend zunächst den Geh- und Radweg der Sunderstraße, ehe er plötzlich auf die Fahrbahn wechselte. Dabei touchierte der 34-Jährige ein in die gleiche Richtung fahrendes Auto. Durch den anschließenden Sturz verletzte sich der Unfallverursacher leicht. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,62 Promille, sodass dem Mann noch eine Blutprobe entnommen werden musste.

01.08.2024 / SAVE THE DATE: Fit für die Polizei - wecke den Heidecop in Dir!

Am Samstag, den 24. August 2024, lädt die Polizeiinspektion Heidekreis in das Heidmarkstadion in Bad Fallingbostel ein. Hier können Interessierte zusammen mit der Polizei trainieren und unter anderem den Sporteinstellungstest ausprobieren. Zudem gewährt die Polizeiinspektion Heidekreis unter anderem Einblicke in den Fuhrpark und in die Arbeit der Kriminaltechnik. Auch die Diensthundeführer werden sich an diesem Tag vorstellen. Einstellungsberater werden zudem alle Fragen rund um das Studium und die Bewerbung beantworten. Weitere Informationen folgen in den nächsten Tagen!

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell