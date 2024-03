Polizei Hagen

POL-HA: Per Haftbefehl gesuchter Mann versteckt sich nach körperlicher Auseinandersetzung auf Balkon

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Nach einer körperlichen Auseinandersetzung mit seiner Ex-Freundin versteckte sich ein per Haftbefehl gesuchter Mann in der Nacht auf Freitag (22.03.2024) in Hohenlimburg auf einem Balkon vor Polizeibeamten. Gegen 02.00 Uhr rief eine Anwohnerin die Polizei zur Wesselbachstraße und machte Angaben zu lautstarken Streitigkeiten in einer Wohnung. Als die Beamten an der entsprechenden Wohnungstür klopften, öffnete ihnen die Mieterin. Sie war leicht im Gesicht verletzt und gab auf Nachfrage der Polizisten an, alleine in der Wohnung zu sein. Weil die Beamten aber Hinweise auf eine weitere Person hatten, schauten sie nach und trafen auf dem Balkon auf einen Mann. Dieser versteckte sich offensichtlich vor ihnen. Auch er war leicht im Gesicht verletzt. Bei der Sachverhaltsklärung macht der Mann mehrfach falsche Angaben zu seinen Personalien. Den Beamten gelang es jedoch, die rechtmäßigen Personalien des Mannes zu ermitteln. Dabei stellten sie fest, dass es sich bei ihm um den ehemaligen Lebensgefährten der Wohnungsinhaberin handelte und dieser per Haftbefehl gesucht wurde. Die Beamten legten ihm Handschellen an und brachten ihn zum Polizeigewahrsam. Außerdem leiteten sie wegen der wechselseitigen Körperverletzung zwei Strafverfahren ein. (sen)

