Polizei Hagen

POL-HA: Zwei Männer geben sich als Paketboten aus und greifen 25-Jährigen an

Hagen-Mitte (ots)

Zwei bislang unbekannte Täter hielten am Donnerstagnachmittag (21.03.2024) in der Innenstadt einen 25-jährigen Mann fest und schlugen ihm mit einem Gegenstand auf den Kopf. Gegen 13.10 Uhr klingelten die beiden Männer an dessen Wohnung in einem Mehrfamilienhaus am Graf-von-Galen-Ring. Über die Gegensprechanlage gaben sie sich als Mitarbeiter eines Paketdienstes aus. Da der 25-Jährige eine Lieferung erwartete, ging er das Treppenhaus hinunter zur Haustür, um das Paket dort in Empfang zu nehmen. Als er auf die beiden Unbekannten traf, beschwerten diese sich darüber, dass sie lange auf ihn warten mussten. Anschließend umklammerte einer der Täter den 25-Jährigen, während der andere ihm mit einem Gegenstand auf den Kopf schlug. Dann flüchteten die Männer mit einem weißen Lieferwagen ohne Aufschrift. Der leicht verletzte 25-Jährige suchte im Anschluss eine Polizeiwache auf und brachte den Vorfall zur Anzeige. Er musste zur Versorgung seiner Verletzung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Kripo hat die weiteren Ermittlungen übernommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02331-986 2066 entgegen. (sen)

