Polizei Hagen

POL-HA: Mann fährt mit gefälschtem Führerschein in Polizeikontrolle

Hagen-Mitte (ots)

Mittwoch (20.03.) erhielt ein Hagener eine Strafanzeige wegen Urkundenfälschung sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis. Der 33-Jährige geriet gegen 14 Uhr auf der Bahnhofstraße in eine Polizeikontrolle. Der Mann war mit einem Audi unterwegs, als eine Streifenwagenbesatzung auf ihn aufmerksam wurde und sich für eine Kontrolle entschied. Der Hagener händigte den Polizisten eine ausländische Fahrerlaubnis aus. Aufgrund der Optik und Haptik des Dokumentes ergaben sich sofort Zweifel an der Echtheit des Führerscheins. Nach einer Recherche in den polizeilichen Auskunftssystemen konnten schnell Unstimmigkeiten beim Ausstellungsdatum festgestellt werden. Zudem stellte sich heraus, dass die Fahrerlaubnis des Mannes seit 2019 ungültig war. Der 33-Jährige gab auf Nachfrage an, sich diese Umstände nicht erklären zu können. Er musste die Polizisten zur Wache begleiten, hier stellte sich heraus, dass es sich bei dem Führerschein um eine Fälschung handelt. Das Dokument wurde sichergestellt und dem Mann die Weiterfahrt untersagt. Der 33-Jährige muss sich wegen Urkundenfälschung sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten. (arn)

