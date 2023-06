Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Roßdorf: Wiederholte Zigarettendiebe in Supermarkt

Zeugen gesucht

Roßdorf (ots)

In der Nacht zum Mittwoch (7.6) verschafften sich Kriminelle gegen 2:30 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Supermarkt in der Theodor-Clausen-Straße. Ersten Erkenntnissen zufolge begaben sich zwei Täter nach dem Überwinden eines Glasfensters in den Verkaufsbereich, aus diesem sie eine bislang unbekannte Menge an Zigarettenpackungen entwendeten. Die Flucht wurde in unbekannte Richtung fortgesetzt. Der verursachte Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere Tausend Euro.

Ein bereits ähnlich gelagerter Fall des Diebstahls aus einer Supermarktfiliale (wir haben berichtet) beschäftigt aktuell die Polizei in Groß-Bieberau. Beide Male gelangten die Täter in den frühen Morgenstunden durch gewaltsames Vorgehen in einen Supermarkt und entwenden im Verkaufsbereich mehrere Packungen Zigaretten. Ein Tatzusammenhang wird geprüft. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizeistation Ober-Ramstadt ist mit dem Fall vertraut und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06154/6330-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell