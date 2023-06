Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: 17- Jähriger auf frischer Tat ertappt und vorläufig festgenommen

Darmstadt (ots)

Bei dem Versuch, einen Motorroller in der Zeughausstraße zu entwenden, ist ein 17-Jähriger am Dienstagnachmittag (6.6.) nicht weit gekommen. Gegen 17 Uhr hatte sich der junge Mann auf einem Parkplatz verdächtig an dem Fahrzeug zu schaffen gemacht und dabei die Aufmerksamkeit von Streifenbeamten des 1. Polizeireviers auf sich gezogen. Noch bevor er mit dem Diebesgut flüchten konnte, klickten die Handschellen. Der Darmstädter kam mit zur Wache und die Beamten stellten den stark am Schloss beschädigten Roller für die Eigentumssicherung sicher. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige nach Hause entlassen. Er wird sich nun strafrechtlich verantworten müssen.

