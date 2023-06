Mörfelden-Walldorf (ots) - Am Dienstag, 06.06.23 zwischen 16:45 Uhr und 17:00 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich der B486, Rüsselsheimer Straße / Vitrolles Ring, zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Autofahrern. Hierbei gerieten die Männer an einer rot zeigenden Ampel in Streit. Im weiteren Verlauf stieg einer der Männer aus seinem Fahrzeug aus und schlug dann auf den Anderen ein. Die Polizeistation ...

