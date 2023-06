Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mossautal/Unter-Mossau: Fahrradfahrerin touchiert und geflüchtet/Zeugen gesucht

Mossautal (ots)

Eine 34 Jahre alte Fahrradfahrerin befuhr am Dienstag (06.06.), gegen 11.40 Uhr, den Elsbacher Weg in Richtung Ortsstraße. Nach dem Passieren einer Kuppe erfasste ein von hinter herannahender Autofahrer den Fahrradanhänger der Frau und brachte sie so zu Fall. Die 34-Jährige wurde hierbei leicht verletzt. Der Fahrer entfernte sich nach einem kurzen Wortwechsel von der Unfallstelle, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Bei seinem Auto soll es sich um ein schwarzes, vermutlich neueres Fahrzeug gehandelt haben.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Erbach unter der Telefonnummer 06062/9530 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell