POL-HA: Polizist erkennt Autofahrer wieder - 35-Jähriger zum wiederholten Mal ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Hagen-Mitte (ots) - Zwei bislang unbekannte Täter hielten am Donnerstagnachmittag (21.03.2024) in der Innenstadt einen 25-jährigen Mann fest und schlugen ihm mit einem Gegenstand auf den Kopf. Gegen 13.10 Uhr klingelten die beiden Männer an dessen Wohnung in einem Mehrfamilienhaus am Graf-von-Galen-Ring. Über die Gegensprechanlage gaben sie sich als Mitarbeiter ...

