Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Eigentümer zu einem Fahrrad gesucht (Foto); Schwarmstedt: 2,82 Promille auf dem Fahrrad; Rethem: Gegenstände aus Boot entwendet; Soltau: Verschließen Sie ihre Fahrzeuge!

Heidekreis (ots)

08.08.2024 / Eigentümer zu einem Fahrrad gesucht (Foto)

Soltau: Im Rahmen eines anderen Sachverhaltes wurde bereits am 25.07.2024 ein Fahrrad in der Winsener Straße durch die Polizei sichergestellt, dessen Eigentümer/-in bislang nicht ermittelt werden konnte. Das rote Damenrad der Marke Carucci stammt womöglich aus einem Diebstahl. Hinweise nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter 05191-93800 entgegen.

07.08.2024 / 2,82 Promille auf dem Fahrrad

Schwarmstedt: Ein 46-jähriger Fahrradfahrer stürzte am Mittwochmittag alleinbeteiligt, als er den Gehweg der Hauptstraße in Richtung B 214 befuhr. Dabei verletzte sich der Mann, der offensichtlich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand, leicht. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,82 Promille, sodass dem Leichtverletzten im Krankenhaus auch noch eine Blutprobe entnommen werden musste.

04.08.2024 / Gegenstände aus Boot entwendet

Rethem: In der Zeit vom 01.08.2024 bis 04.08.2024 wurden aus einem Boot, das an der Slipanlage im Londy Park lag, mehrere Gegenstände entwendet. Bei dem Diebesgut handelte es sich unter anderem um einen Stuhl mit abgesägten Beinen und mehrere Spanngurte. Eine ebenfalls aus dem Boot entwendete Machete wurde am Montag an der Friedhofsmauer in der Langen Straße aufgefunden. Bei den gesuchten Dieben handelt es sich vermutlich um Kinder. Hinweise nimmt die Polizei in Rethem unter 05165-291340 entgegen.

08.08.2024 / Verschließen Sie ihre Fahrzeuge!

Soltau: Der Zentrale Kriminaldienst bearbeitet derzeit mehrere Diebstahlsanzeigen, bei denen unverschlossene Fahrzeuge eine Rolle spielten. Ein 31-jähriger Tatverdächtige konnte bereits ermittelt werden, jedoch möchte die Polizeiinspektion Heidekreis in diesem Zuge nochmal auf das richtige Verschließen hinweisen.

Schließen Sie Fenster, Türen, Kofferraum, Schiebedach, Tankdeckel/-klappe, auch wenn Sie sich nur kurz vom Fahrzeug entfernen!

Lassen Sie zudem keine Wertsachen offen sichtbar im Fahrzeug liegen!

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug

