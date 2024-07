Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hilzingen, Binningen, Lkr. Konstanz) Weißer Mittelklassewagen verursacht Unfall und flüchtet - Gülleanhänger kippt um (09.07.2024)

Hilzingen, Binningen (ots)

Ein unbekannterer Autofahrer hat am Dienstagvormittag auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Binningen und Weil einen Unfall verursacht und ist anschließend geflüchtet. Gegen 10.45 Uhr bog ein 21-Jähriger mit einem Traktor mit Gülleanhänger von der Kreisstraße 6126 von Binningen kommend nach links auf den Gemeindeverbindungsweg nach Weil ab. Kurz nach dem Abbiegen kam ihm ein weißer, älterer Mittelklassewagen mittig der Fahrbahn entgegen, so dass der 21-Jährige mit seinem Gespann nach rechts ausweichen musste. Dabei geriet der Anhänger in den Grünstreifen rutschte daraufhin die Böschung hinunter, kippte um und blieb schließlich auf der Oberseite liegen. Der Unbekannte fuhr indes einfach weiter. Die rund 14.000 Liter Gülle mussten in einen anderen Hänger umgepumpt werden. Zudem war die Feuerwehr nötig, um durch einen abgerissenen Schlauch ausgetretenes Hydrauliköl abzustreuen. Während der Bergungs- und Reinigungsarbeiten war die Straße in Richtung Weil voll gesperrt. An dem umgekippten Anhänger entstand ein Schaden in Höhe von rund 8.000 Euro.

