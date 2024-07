Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Motorradfahrer bei Auffahrunfall auf der Radolfzeller Straße verletzt (09.07.2024)

Stockach (ots)

Verletzungen erlitten hat ein Motorradfahrer bei einem Auffahrunfall am Dienstagmittag auf der Radolfzeller Straße. Ein 55-Jähriger fuhr mit einem BMW Motorrad auf der Radolfzeller Straße in Richtung Rißtorf-Kreisel. Auf Höhe einer Tankstelle hielt er an um nach links auf das Betriebsgelände abzubiegen. Ein hinter ihm fahrender 20 Jahre junger Mann mit einem Toyota erkannte die Situation zu spät und prallte gegen das Motorrad. Der 55-Jährige kam in der Folge zu Fall und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Den Schaden am Auto sowie am Motorrad schätzte die Polizei auf je rund 2.000 Euro.

