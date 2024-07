Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen, B 523

Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfallflucht durch Logistik Transporter - Zeugenaufruf (08.07.2024)

VS-Schwenningen - B 523 (ots)

Am Montagnachmittag, gegen 15 Uhr, hat sich auf der Bundesstraße 523 auf Höhe VS-Weilersbach eine Unfallflucht ereignet. Einem, - in Richtung Trossingen fahrenden - 24-Jährigen kam ein unbekannter Fahrer eines Fahrzeugs des Deutschen Packetdienstes entgegen. Der junge Mann musste in seinem VW dem entgegenkommenden Transporter ausweichen und prallte gegen die rechte Leitplanke. Zu einem Zusammenstoß mit dem anderen Auto kam es nicht. Ohne Anzuhalten fuhr der Unbekannte in Richtung Schwenningen weiter. Der Sachschaden am VW beträgt etwa 3.000 Euro. Personen, die die Unfallflucht beobachtet haben, oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Schwenningen, Tel. 07720 / 85000 zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell