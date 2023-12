Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sachbeschädigungen und Farbschmierereien

Fulda (ots)

Fulda. Am Mittwochmittag (13.12.) wurde festgestellt, dass Unbekannte ein Hinweisschild im Bereich einer Schule in der Carl-Schurz-Straße mit einem Hakenkreuz beschmiert hatten.

Zudem beschmierten Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag (14.12.) ein Behördengebäude in der Wörthstraße und die Außenfassade eines öffentlichen Gebäudes am Heinrich-von-Bibra-Platz mit Schriftzügen politisch motivierten Hintergrunds.

Außerdem wurde am Donnerstagnachmittag (14.12.) bekannt, dass im Bereich einer Bahnunterführung in der Leipziger Straße Unbekannte ein Betonsegment mit Farbe beschmiert haben. Diese Schmierereien in Form eines Schriftzugs stehen nach derzeitigen Erkenntnissen im Zusammenhang mit dem Nahostkonflikt.

Insgesamt entstand mehrere tausend Euro Sachschaden.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(PB)

