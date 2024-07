POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Garage mit schwarzer Farbe beschmiert (08./09.07.2024)

Konstanz (ots) - Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts ist am Montagabend eine Gartenhütte auf einem Grundstück in der Grießeggstraße in Brand geraten. Gegen 20.45 Uhr teilte ein Anwohner mit, dass die Gartenlaube nebenan brenne. Beim Eintreffen der Polizei stand die Hütte bereits in Vollbrand. Die ebenfalls alarmierte und kurz darauf eintreffende Feuerwehr konnte das Feuer zeitnah löschen. Im Brandschutt ...

