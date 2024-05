Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Berauscht mit dem Fahrrad Unfall verursacht

Kaiserslautern (ots)

Dass Alkohol, Drogen und ein Zweirad keine gute Kombination sind, musste ein 51-Jähriger am späten Dienstagnachmittag feststellen. Der Mann war mit seinem Drahtesel in der Glockenstraße unterwegs. In Höhe der Hausnummer 52 übersah er einen am Straßenrand geparkten Pkw und stieß mit diesem zusammen. Durch den Aufprall fiel der Radfahrer zu Boden. Anstatt sich um den Schaden zu kümmern, machte sich der 51-Jährige aus dem Staub. Ein aufmerksamer Passant beobachtete den Unfall und informierte umgehend die Polizei. Eine Streife traf den Unfallfahrer in Höhe der Pirmasenser Straße an und kontrollierte ihn. Dabei fiel auf, dass der Zweiradfahrer alkoholisiert war und unter dem Einfluss von Drogen stand. Zwecks genauer Bestimmung der Alkoholisierung und um weiteren Aufschluss über den Drogenkonsum des Mannes zu bekommen, musste er mit zur Dienststelle fahren, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der 51-Jährige muss sich jetzt wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung rechtfertigen. |kfa

