Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Ladendieb macht teure Beute

Kaiserslautern (ots)

Der Polizei wurde ein Ladendiebstahl in einem Bekleidungsgeschäft in der Fackelstraße gemeldet. Laut einer Mitarbeiterin fiel auf, dass vier hochwertige Jacken fehlen. Bei Sichtung der Überwachungsvideos kam heraus, dass bereits am Samstag, den 20. April, gegen 14 Uhr ein Kunde die Jacken der Marke "BOSS" an sich nahm und, ohne zu bezahlen, das Geschäft verließ. Der Wert der entwendeten Ware liegt im sehr hohen dreistelligen Bereich. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Ladendiebstahls aufgenommen. Laut den Bildern der Überwachungskamera ist der Tatverdächtige männlich. Er hat eine dunkle Hautfarbe und trug am Tattag einen schwarzen Trainingsanzug. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib der Kleidungstücke geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 zu melden. |kfa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell