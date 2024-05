Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Alkoholisierter Randalierer

Kaiserslautern (ots)

Wegen eines Randalierers sind Polizeibeamte in der Nacht zu Dienstag in die Marktstraße ausgerückt. Anwohner hatten gegen 2.30 Uhr mitgeteilt, dass ein unbekannter Mann auf der Straße herumschreie und Flaschen gegen die Hausfassaden werfe. Außerdem habe er ein Messer in der Hand.

Vor Ort trafen die ausgerückten Streifen auf einen amtsbekannten 23-Jährigen, der stark alkoholisiert war. Laut Atemalkoholtest hatte er einen Pegel von 1,86 Promille.

Beschädigte Hausfassaden oder Glassplitter von zerbrochenen Flaschen wurden in der Umgebung nicht festgestellt. Auch das beschriebene Messer hatte der Mann nicht mehr in der Hand. Dieses konnte aber in seiner Jackentasche gefunden und sichergestellt werden.

Als der 23-Jährige plötzlich anfing, sich auszuziehen und seine Kleidung umher zu werfen, wurde er von den Beamten daran gehindert, sich vollständig zu entblößen. Nach einem Platzverweis für die Innenstadt und ein paar deutlichen Worten von den Polizisten über mögliche Konsequenzen, falls er sich nicht an die Vorgaben hält, machte sich der junge Mann zu Fuß auf den Weg zu seinem derzeitigen Schlafplatz... |cri

