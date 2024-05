Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: gefährliche Körperverletzung - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstagabend (28.05.2024), gegen 18:45 Uhr, geriet ein 45-Jähriger mit einem Unbekannten an der Straßenbahnendhaltestelle in der Bad-Aussee-Straße in Streit. Im Zuge dessen schlug der Unbekannte dem 45-Jährigen eine Glasflasche auf den Kopf, wodurch dieser verletzt wurde. Als ein 39-Jähriger versuchte, die Streitparteien zu trennen, wurde er ebenfalls durch den Unbekannten angegriffen und leicht verletzt. Der Unbekannte wurde als circa 1,75 Meter groß, Anfang 20 und mit einem auffälligen Tattoo am Oberarm beschrieben. Er trug eine Kappe und ein rotes Shirt und war in Begleitung eines weiteren jungen Mannes und zweier Frauen.

Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise auf den Täter geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

