POL-PPRP: Kind durch Hundebiss verletzt

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstagabend (28.05.2024), gegen 20:55 Uhr, wurde ein 3-jähriger Junge in Begleitung seiner Mutter in der Saarlandstraße durch einen Hund in den Arm gebissen und leicht verletzt. Die Hundehalterin, eine 41-Jährige, hatte den Hund bereits vor Eintreffen der Polizeikräfte von der Örtlichkeit entfernt. Sie stand augenscheinlich unter dem Einfluss berauschender Mittel und gab an, dass der Hund lediglich mit dem Kind spielen wollte. Sie wurde zu einer Polizeidienststelle gebracht, wo ihr , zur Feststellung der Schuldfähigkeit, eine Blutprobe entnommen wurde. Der Dreijährige wurde durch den Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht.

